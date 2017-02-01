«Кристал Пэлас» купил Миливойевича за 16 млн евро

Вслед за арендой Мамаду Сако из «Ливерпуля» «Кристал Пэлас» усилил среднюю линию полузащитником сборной Сербии Лукой Миливойевичем. 25-летний хавбек перешел в английский клуб из «Олимпиакоса» за 16 млн евро, подписав контракт до 2020 года. Отметим, что греки купили его у «Андерлехта» в 2015 году за 2,3 млн евро.