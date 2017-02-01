«Кристал Пэлас» купил Миливойевича за 16 млн евро
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: трансферы, Кристал Пэлас, Олимпиакос, Миливойевич Лука
Сегодня, 12:41 | Источник: ФК "Кристал Пэлас" | Редакция: Сергей Иванов
Вслед за арендой Мамаду Сако из «Ливерпуля» «Кристал Пэлас» усилил среднюю линию полузащитником сборной Сербии Лукой Миливойевичем. 25-летний хавбек перешел в английский клуб из «Олимпиакоса» за 16 млн евро, подписав контракт до 2020 года. Отметим, что греки купили его у «Андерлехта» в 2015 году за 2,3 млн евро.
Другие материалы по теме:
10:45 Официально «Вест Бромвич» арендовал защитника сборной Ирландии 0
10:42 Официально «Мидлсбро» подписал Гедиуру из «Уотфорда» 0
08:33 Официально «Лилль» подписал игроков «Браги» и «Монако» 1
07:48 Официально Фото «Аякс» совершил второй по стоимости трансфер в истории клуба, подписав Давида Нереса 5
06:52 Официально Фото Жордан Айю перебрался из «Астон Виллы» в «Суонси» 1
06:27 Официально Фото «Халл Сити» усилился вингером сборной Польши Гросицки 1
03:35 Официально Фото Габбьядини – игрок «Саутгемптона» 5
01:38 Официально Фото «Лос-Анджелес Гэлакси» подписал хавбека «Марселя» Алессандрини 0
Вчера
23:28 Официально Фото «Сампдория» приобрела у «Хайдука» защитника юношеской сборной Хорватии 0
Или войдите через