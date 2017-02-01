Агент: «Однажды Верратти вернётся в Серию А»

Донато Ди Кампли - агент полузащитника ПСЖ Марко Верратти, заявил, что рано или поздно его клиент перейдет в один из клубов Серии А:

«У Марко есть действующий контракт, рассчитанный до 2021 года, и он хочет отработать его, попутно победив в чемпионате Франции и Лиге чемпионов.

Я всегда говорил, что однажды он вернется в Италию, но ПСЖ постарается удержать его в команде. Не могу сказать, когда Верратти вернется в Серию А, но однажды это произойдет.

„Ювентус“? Этот вопрос мы не обсуждали. Все ассоциируют меня с Марко и посчитали, что сделка по приобретению „Ювентусом“ Орсолини была проведена, чтобы прощупать почву перед трансфером Верратти».