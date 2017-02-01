«Барселоне» отправлено предложение сыграть с «Динамо» на новом стадионе московского клуба
Сегодня, 14:33 | Источник: ТАСС | Редакция: Антон Белюсь
Руководитель проекта «ВТБ Арена парк» Андрей Перегудов сообщил о том, что «Барселоне» был отправлен запрос с предложением провести товарищеский матч с «Динамо» на новом стадионе «бело-голубых», ввод в эксплуатацию которого запланирован на весну 2018 года:
«Правильно было бы сыграть с „Барселоной“. Мы отправили запрос и ведем переговоры. Это сложный процесс, и если матч состоится, то это будет 2018 год».
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Вадим Багров
В январе вы шутили о трансферах, не забыли о «Зените», ЦСКА, «Спартаке» и о новом логотипе «Ювентуса». «Соккер.ру» рад представить результаты вашего творчества.
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Но если получится, придется посетить.)
Или репу зачешут: "А это что ещё за чудо таккое, из каких таких краёв...
Спартак вроде помним, Рубин, блин, помним
Знать она сильна, что хочет поиметь слона?!
А спартак просто показал свою сущность, забил подленько братской Црвене!