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«Барселоне» отправлено предложение сыграть с «Динамо» на новом стадионе московского клуба

Соккер.Ру // Россия: мнение, Динамо М, Барселона
Сегодня, 14:33 | Источник: ТАСС | Редакция: Антон Белюсь

Руководитель проекта «ВТБ Арена парк» Андрей Перегудов сообщил о том, что «Барселоне» был отправлен запрос с предложением провести товарищеский матч с «Динамо» на новом стадионе «бело-голубых», ввод в эксплуатацию которого запланирован на весну 2018 года:

«Правильно было бы сыграть с „Барселоной“. Мы отправили запрос и ведем переговоры. Это сложный процесс, и если матч состоится, то это будет 2018 год».

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