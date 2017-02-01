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Лагербек - новый главный тренер сборной Норвегии

Соккер.Ру // Отбор ЧМ-2018. Европа, Отставки и назначения, Норвегия, Лагербек Ларс
Сегодня, 15:06 | Источник: fotball.no | Редакция: Антон Белюсь

Известный шведский наставник Ларс Лагербек возглавил сборную Норвегии.

68-летний специалист заключил контракт сроком на три года.

Последним местом работы Лагербека была сборная Исландии, которую он сенсационно довел до стадии 1/4 финала чемпионата Европы, за что позже занял второе место в рейтинге лучших тренеров национальных команд 2016 года.

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