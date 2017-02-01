Лагербек - новый главный тренер сборной Норвегии

Известный шведский наставник Ларс Лагербек возглавил сборную Норвегии.

68-летний специалист заключил контракт сроком на три года.

Последним местом работы Лагербека была сборная Исландии, которую он сенсационно довел до стадии 1/4 финала чемпионата Европы, за что позже занял второе место в рейтинге лучших тренеров национальных команд 2016 года.