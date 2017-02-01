Лагербек - новый главный тренер сборной Норвегии
Сегодня, 15:06 | Источник: fotball.no | Редакция: Антон Белюсь
Известный шведский наставник Ларс Лагербек возглавил сборную Норвегии.
68-летний специалист заключил контракт сроком на три года.
Последним местом работы Лагербека была сборная Исландии, которую он сенсационно довел до стадии 1/4 финала чемпионата Европы, за что позже занял второе место в рейтинге лучших тренеров национальных команд 2016 года.
Другие материалы по теме:
Вчера
29 января 2017
01:09 Слухи Сборную Беларуси возглавит Николай Писарев 6
27 января 2017
07:51 Официально Диего Лопес возглавил «Палермо» 2
24 января 2017
20:50 Официально Дмитрий Гунько - главный тренер «Спартака-2» 20
20:42 Официально Бушманов возглавил молодёжную сборную России 28
18:02 Официально Фото Саид Абдулаев - новый генеральный директор «Анжи» 14
00:18 Официально Кораблёв покинул пост генерального директора «Анжи» 4
23 января 2017
18 января 2017
19:31 Официально Фото Новым главным тренером хихонского «Спортинга» стал Руби 2
Или войдите через