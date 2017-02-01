Анелька назначен на пост консультанта голландской «Роды»

Бывший нападающий сборной Франции Николя Анелька будет работать в Нидерландах.

Анелька, сменивший за свою карьеру более десятка клубов, среди которых значились «Реал», «Арсенал» и «Челси», займет должность консультанта голландской «Роды».

37-летний француз будет активно участвовать в жизнедеятельности академии клуба, а также помогать «Роде» в вопросах трансферов.