Анелька назначен на пост консультанта голландской «Роды»
Сегодня, 15:43 | Источник: ФК "Рода" | Редакция: Антон Белюсь
Бывший нападающий сборной Франции Николя Анелька будет работать в Нидерландах.
Анелька, сменивший за свою карьеру более десятка клубов, среди которых значились «Реал», «Арсенал» и «Челси», займет должность консультанта голландской «Роды».
37-летний француз будет активно участвовать в жизнедеятельности академии клуба, а также помогать «Роде» в вопросах трансферов.
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