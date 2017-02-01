Фердинанд раскритиковал Погба и Лингарда

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд раскритиковал хавбеков «красных дьяволов» Поля Погба и Джесcи Лингарда, которые отрабатывают все новые способы празднования голов в то время, как их команда не может похвастаться значимыми успехами:

«Я посмотрел видео, на котором парни танцуют в раздевалке. Я за то, чтобы веселиться в социальных сетях и тому подобное, но не в тот момент, когда вы идете на шестом месте в турнирной таблице. Вы даже не в зоне Лиги чемпионов и лишь ведете борьбу за это.

Пока вы еще ничего не выиграли. Пока не выиграете, нечего заниматься такими вещами».