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Фердинанд раскритиковал Погба и Лингарда

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: мнение, Ман Юнайтед, Фердинанд Рио, Погба Поль, Лингард Джесси
Сегодня, 15:53 | Источник: Telegraph.co.uk | Фото: Instagram Поля Погба | Редакция: Антон Белюсь

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд раскритиковал хавбеков «красных дьяволов» Поля Погба и Джесcи Лингарда, которые отрабатывают все новые способы празднования голов в то время, как их команда не может похвастаться значимыми успехами:

«Я посмотрел видео, на котором парни танцуют в раздевалке. Я за то, чтобы веселиться в социальных сетях и тому подобное, но не в тот момент, когда вы идете на шестом месте в турнирной таблице. Вы даже не в зоне Лиги чемпионов и лишь ведете борьбу за это.

Пока вы еще ничего не выиграли. Пока не выиграете, нечего заниматься такими вещами».

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