Иванович: «У меня было большое желание вернуться в Россию»

Новичок «Зенита» Бранислав Иванович поделился своими эмоциями от перехода в клуб из Санкт-Петербурга:

«Я очень доволен, что перешел в такой большой клуб, и надеюсь, что мы вместе добьемся успехов.

Что почувствовал в тот момент, когда впервые узнал об интересе „Зенита“? Если честно, долго не раздумывал над предложением. У меня было большое желание вернуться в Россию. Я чувствую высокую мотивацию и желание продолжать играть на высоком уровне. Я очень доволен, что все сложилось успешно.

Где чувствую себя комфортнее - в центре или на фланге обороны? Самое главное для меня — выходить на поле. Одинаково комфортно чувствую себя как в центре, так и справа. Этот вопрос скорее относится к тренеру.

Успел ли определиться с игровым номером? Я должен привыкнуть к команде и физически подготовиться к официальным матчам. Об игровом номере пока не задумывался — это сейчас не самое главное».