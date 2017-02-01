«Реал Сосьедад» договорился с главным тренером Сакристаном о продлении контракта

По информации испанской прессы, главный тренер «Реала Сосьедад» Эусебио Сакристан в ближайшее время продлит контракт с клубом.

Сообщается, что 52-летний специалист поставит подпись под новым трудовым соглашением, рассчитанным до июня 2019 года.

Напомним, что Сакристана считают одним из основных кандидатов на тренерское кресло «Барселоны» в случае, если наставник «блаугранас» Луис Энрике примет решение покинуть занимаемый пост.