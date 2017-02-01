«Реал Сосьедад» договорился с главным тренером Сакристаном о продлении контракта
Сегодня, 16:08 | Источник: As.com | Редакция: Антон Белюсь
По информации испанской прессы, главный тренер «Реала Сосьедад» Эусебио Сакристан в ближайшее время продлит контракт с клубом.
Сообщается, что 52-летний специалист поставит подпись под новым трудовым соглашением, рассчитанным до июня 2019 года.
Напомним, что Сакристана считают одним из основных кандидатов на тренерское кресло «Барселоны» в случае, если наставник «блаугранас» Луис Энрике примет решение покинуть занимаемый пост.
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