Рейтинг@Mail.ru
ГлавноеОфициально Фото 
Бранислав Иванович - игрок «Зенита» 116

«Реал Сосьедад» договорился с главным тренером Сакристаном о продлении контракта

Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: тренеры, Реал Сосьедад, Сакристан Эусебио
Сегодня, 16:08 | Источник: As.com | Редакция: Антон Белюсь

По информации испанской прессы, главный тренер «Реала Сосьедад» Эусебио Сакристан в ближайшее время продлит контракт с клубом.

Сообщается, что 52-летний специалист поставит подпись под новым трудовым соглашением, рассчитанным до июня 2019 года.

Напомним, что Сакристана считают одним из основных кандидатов на тренерское кресло «Барселоны» в случае, если наставник «блаугранас» Луис Энрике примет решение покинуть занимаемый пост.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Другие материалы по теме:
02:57 Конте: «Мы должны быть довольны результатом – в Ливерпуле играть нелегко» 4
02:40 Клопп: «Нельзя сказать, что мы радуемся ничьей, но „Ливерпуль“ мог и проиграть» 9
Вчера
11:40 За налоговые махинации экс-тренер «Кана» сядет в тюрьму на 36 месяцев 4
10:56 Моуриньо: «Меня признают во всём мире» 60
07:18 Клопп: «Мы больше не можем терять время и очки» 21
06:07 Почеттино: «Я хочу выиграть какой-нибудь турнир, но побеждать везде сложно» 8
02:31 Тренер «Саттон Юнайтед»: «Болею за „Челси“, но сыграть с „Арсеналом“ будет даже лучше» 4
30 января 2017
15:53 Моуриньо: «Я отклонил серьезное предложение из Китая» 16
29 января 2017
14:45 Слухи «Арсенал» контактирует с Аллегри 50
10:47 Куман: «Английской молодежи нужно давать больше шансов» 3
все материалы по этой теме
Турниры