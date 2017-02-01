Рейтинг@Mail.ru
ГлавноеОфициально Фото 
Бранислав Иванович - игрок «Зенита» 115

Терри: «Я абсолютно опустошён уходом Ивановича из „Челси“»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: мнение, Челси, Зенит, Терри Джон, Иванович Бранислав
Сегодня, 16:20 | Источник: instagram.com | Редакция: Антон Белюсь

Капитан «Челси» Джон Терри расстроен из-за перехода защитника Бранислава Ивановича из лондонского клуба в «Зенит».

«Я абсолютно опустошен уходом Ивановича из „Челси“.

Невероятный для нас защитник на протяжении многих лет с сильным характером, чье присутствие в раздевалке было важным.

Удачи, приятель!

В „Челси“ выиграл все, настоящая легенда», - такое сообщение оставил Терри на своей странице в сети Instagram.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 16:55, редактировал Сегодня 16:57
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 16:52
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 16:48
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 16:48
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 16:45
, чтобы видеть комментарии
  0
OLS
Сегодня 16:41
ответ пользователю LOpp (раскрыть)
Показать
Немного троллинга
  0
Сегодня 16:34
ответ пользователю LOpp (раскрыть)
Показать
Немного троллинга
  0
Сегодня 16:32
Показать
Немного троллинга
  5
Сегодня 16:27
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 16:25
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 16:24
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 16:22
Показать
Немного троллинга
  2
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
16:32 Роббен: «„Баварии“ придётся очень трудно с „Арсеналом“, если мы не улучшим свою игру» 6
15:53 Видео Фердинанд раскритиковал Погба и Лингарда 9
13:55 Агент: «Однажды Верратти вернётся в Серию А» 3
13:44 Моуриньо: «Марсьяль сделал достаточно для того, чтобы быть на скамейке запасных» 26
13:26 Эффенберг: «Швайнштайгер - это золотой игрок для МЮ» 16
11:52 Джеррард: «Гризманн считает, что МЮ и летом никуда не денется» 23
11:49 Вейналдум: «„Ливерпуль“ мог добиться большего» 6
11:23 Пиоли: «„Интер“ совершил больше ошибок, чем обычно» 7
10:55 Индзаги: «„Лацио“ должен был забивать „Интеру“ четыре или пять мячей» 7
09:37 Венгер: «„Арсенал“ не должен был проигрывать» 31
все материалы по этой теме
Турниры