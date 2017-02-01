Терри: «Я абсолютно опустошён уходом Ивановича из „Челси“»
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: мнение, Челси, Зенит, Терри Джон, Иванович Бранислав
Сегодня, 16:20 | Источник: instagram.com | Редакция: Антон Белюсь
Капитан «Челси» Джон Терри расстроен из-за перехода защитника Бранислава Ивановича из лондонского клуба в «Зенит».
«Я абсолютно опустошен уходом Ивановича из „Челси“.
Невероятный для нас защитник на протяжении многих лет с сильным характером, чье присутствие в раздевалке было важным.
Удачи, приятель!
В „Челси“ выиграл все, настоящая легенда», - такое сообщение оставил Терри на своей странице в сети Instagram.
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Иванович это игрок который делает из клуба - Супер клуб.
Спасибо ему за годы проведенные в Челси и удачи в России.