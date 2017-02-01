Терри: «Я абсолютно опустошён уходом Ивановича из „Челси“»

Капитан «Челси» Джон Терри расстроен из-за перехода защитника Бранислава Ивановича из лондонского клуба в «Зенит».

«Я абсолютно опустошен уходом Ивановича из „Челси“.

Невероятный для нас защитник на протяжении многих лет с сильным характером, чье присутствие в раздевалке было важным.

Удачи, приятель!

В „Челси“ выиграл все, настоящая легенда», - такое сообщение оставил Терри на своей странице в сети Instagram.