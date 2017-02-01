Эррера: «МЮ нужно сосредоточиться на борьбе за второе место»
Сегодня, 17:25 | Источник: Goal.com | Редакция: Дмитрий Кристя
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андер Эррера признал, что лидер чемпионата «Челси» практически недосягаем, и клубу следует переключиться на борьбу за второе место.
«На данный момент „Челси“ сильно опережает нас, поэтому следует подумать о второй позиции. Мы отстаем на шесть очков от второй строчки, в АПЛ все может поменяться за 2 недели. Любая команда из лидирующей группы может оказаться на втором, третьем или шестом месте.
Мы должны просто обыграть „Халл“ в предстоящем матче и не думать ни о чем другом. Надо постараться попасть в топ-4 как можно скорее и сосредоточиться на достижении второго места в ближайшее время».
В своем последнем матче МЮ обыграл «Уиган» (4:0) и вышел в следующую стадию Кубка Англии.
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Это же АПЛ говорили они...
КО_КО