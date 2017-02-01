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«Зенит» объявил стартовый состав на матч с «Оддом»

Соккер.Ру // Товарищеские матчи. Клубы 2017, Россия: события, Одд, Зенит
Сегодня, 17:32 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Дмитрий Кристя

«Зенит» объявил свой стартовый состав на контрольный матч с норвежским «Оддом», который начнется в 18:30 по Москве.

«Зенит»: Бабурин, Анюков, Ломбертс, Нету, Чернов, Цаллагов, Могилевец, Жулиано, Молло, Джорджевич, Дзюба.

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