«Зенит» объявил стартовый состав на матч с «Оддом»

«Зенит» объявил свой стартовый состав на контрольный матч с норвежским «Оддом», который начнется в 18:30 по Москве.

«Зенит»: Бабурин, Анюков, Ломбертс, Нету, Чернов, Цаллагов, Могилевец, Жулиано, Молло, Джорджевич, Дзюба.