Клопп: «Если бы я играл против Диего Косты, мы бы никогда не были друзьями»
Сегодня, 17:43 | Источник: Squawka.com | Редакция: Дмитрий Кристя
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп после матча 23-го тура АПЛ с «Челси» (1:1) поделился мнением об игре форварда «синих» Диего Косты.
«Если бы я играл против Диего Косты, мы бы никогда не были друзьями. Но когда Коста в вашей команде, то становится гораздо веселее. Он - воин».
В этом сезоне испанец забил 15 мячей в 21 поединке АПЛ.
Другие материалы по теме:
15:53 Видео Фердинанд раскритиковал Погба и Лингарда 18
Или войдите через