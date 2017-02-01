Клопп: «Если бы я играл против Диего Косты, мы бы никогда не были друзьями»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп после матча 23-го тура АПЛ с «Челси» (1:1) поделился мнением об игре форварда «синих» Диего Косты.

«Если бы я играл против Диего Косты, мы бы никогда не были друзьями. Но когда Коста в вашей команде, то становится гораздо веселее. Он - воин».

В этом сезоне испанец забил 15 мячей в 21 поединке АПЛ.