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Клопп: «Если бы я играл против Диего Косты, мы бы никогда не были друзьями»

Матч: ЛиверпульЛиверпуль1 : 1ЧелсиЧелси
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: мнение, Клопп Юрген , Коста Диего
Сегодня, 17:43 | Источник: Squawka.com | Редакция: Дмитрий Кристя

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп после матча 23-го тура АПЛ с «Челси» (1:1) поделился мнением об игре форварда «синих» Диего Косты.

«Если бы я играл против Диего Косты, мы бы никогда не были друзьями. Но когда Коста в вашей команде, то становится гораздо веселее. Он - воин».

В этом сезоне испанец забил 15 мячей в 21 поединке АПЛ.

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