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«Райо Вальекано» вернул Зозулю в «Бетис», так как фанаты клуба обвинили украинца в нацизме

Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: события, Райо Вальекано, Бетис, Зозуля Роман
Сегодня, 17:56 | Источник: Mundodeportivo.com | Редакция: Дмитрий Кристя

Спортивный директор «Бетиса» Мигель Торресилья сообщил, что нападающий Роман Зозуля, накануне отданный в аренду «Райо Вальекано», в ближайшее время вернется в севильский клуб. Соглашение украинца с «пчелами» будет разорвано. 

Ранее фанаты «Райо» выступили категорически против подписания Зозули, обвинив его в нацизме. После этого украинец выступил с открытым письмом к болельщикам команды, но по всей видимости это не принесло результата, и уже сегодня стало известно, что нападающий вернется в «Бетис».

Поскольку игрок не провел за «Райо» ни одной минуты в официальном матче, он может беспрепятственно вернуться в «Бетис» прямо сейчас.

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