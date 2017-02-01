«Райо Вальекано» вернул Зозулю в «Бетис», так как фанаты клуба обвинили украинца в нацизме
Сегодня, 17:56 | Источник: Mundodeportivo.com | Редакция: Дмитрий Кристя
Спортивный директор «Бетиса» Мигель Торресилья сообщил, что нападающий Роман Зозуля, накануне отданный в аренду «Райо Вальекано», в ближайшее время вернется в севильский клуб. Соглашение украинца с «пчелами» будет разорвано.
Ранее фанаты «Райо» выступили категорически против подписания Зозули, обвинив его в нацизме. После этого украинец выступил с открытым письмом к болельщикам команды, но по всей видимости это не принесло результата, и уже сегодня стало известно, что нападающий вернется в «Бетис».
Поскольку игрок не провел за «Райо» ни одной минуты в официальном матче, он может беспрепятственно вернуться в «Бетис» прямо сейчас.
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