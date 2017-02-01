Киевское «Динамо» подписало Пантича

Как и ожидалось, сербский защитник Александар Пантич пополнил ряды киевского «Динамо». 24-летний новичок примет участие во втором тренировочном сборе «Динамо» в Испании.

Пантич является воспитанником «Партизана». В 2013 году он перебрался в Испанию, заключив контракт с «Вильярреалом», в составе которого за сезон 2013/2014 провел 9 игр. Впоследствии он преимущественно выступал за другие клубы Примеры на правах аренды: в сезоне 2014/2015 - за «Кордобу» (29 матчей), в сезоне 2015/2016 - за «Эйбар» (20 матчей), в сезоне 2016/2017 - за «Алавес» (2 матча).