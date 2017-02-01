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Карвахаль и Марсело вернутся в строй к матчу с «Наполи»

Матч: РеалРеал-:-НаполиНаполи
Начало матча: 15.02.2017, 22:45
Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: травмы игроков, Марсело, Карвахаль Даниэль
Сегодня, 19:15 | Источник: Marca.com | Редакция: Дмитрий Кристя

Защитники «Реала» Марсело и Даниэль Карвахаль продолжают находиться в лазарете «сливочных». Тем не менее футболисты будут готовы к первому поединку 1/8 финала Лиги чемпионов с «Наполи», который намечен на 15 февраля.

«Если все пойдет хорошо, то я вернусь к тренировкам в следующий вторник. Я упорно трудился, чтобы восстановиться. Уже работаю без мяча», — сказал Карвахаль.

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