Мутко доложил Путину, что на Кубок конфедераций будет реализовано около 700 тыс. билетов

Вице-премьер РФ Виталий Мутко на встрече президента России Владимира Путина с членами правительства доложил, что на грядущий Кубок конфедераций должно быть продано порядка 700 тысяч билетов.

«Сегодня мы предполагаем, что на Кубок конфедераций будет продано в районе 700 тыс. билетов, на сегодняшний день есть более 100 тыс. заявок и уже около 10 тыс. (человек) получают паспорт болельщика.

В целом подготовка (к Кубку конфедераций) идет на хорошем уровне».