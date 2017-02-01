Мутко доложил Путину, что на Кубок конфедераций будет реализовано около 700 тыс. билетов
Сегодня, 19:22 | Источник: ТАСС | Редакция: Дмитрий Кристя
Вице-премьер РФ Виталий Мутко на встрече президента России Владимира Путина с членами правительства доложил, что на грядущий Кубок конфедераций должно быть продано порядка 700 тысяч билетов.
«Сегодня мы предполагаем, что на Кубок конфедераций будет продано в районе 700 тыс. билетов, на сегодняшний день есть более 100 тыс. заявок и уже около 10 тыс. (человек) получают паспорт болельщика.
В целом подготовка (к Кубку конфедераций) идет на хорошем уровне».
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