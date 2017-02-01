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Фирмино на год лишен прав за вождение в нетрезвом виде

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: события, Ливерпуль, Фирмино Роберто
Сегодня, 19:36 | Источник: Marca.com | Редакция: Дмитрий Кристя

Суд вынес вердикт по делу полузащитника «Ливерпуля» Роберто Фирмино, который 24 декабря прошлого года был задержан за вождение в нетрезвом виде. Футболист оштрафован на 20 000 фунтов, а также лишен прав на год. «Ливерпуль» осудил действия игрока, но в то же время выразил надежду, что это был единичный случай нарушения дисциплины.

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