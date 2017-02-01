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Конте: «„Арсенал“ - топ-клуб, который борется за чемпионство»

Матч: ЧелсиЧелси-:-АрсеналАрсенал
Начало матча: 04.02.2017, 15:30
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: мнение, Конте Антонио
Сегодня, 20:39 | Источник: ФК "Челси" | Редакция: Дмитрий Кристя

Главный тренер «Челси» Антонио Конте поделился ожиданиями от матча 24-го тура АПЛ с лондонским «Арсеналом».

«Сейчас нам нужно полностью сконцентрироваться на предстоящей игре с „Арсеналом“. Нам будет противостоять еще один топ-клуб, борющийся за чемпионство. Не забывайте, что в матче первого круга мы уступили им 3:0. Это будет отличный шанс для нас показать, что теперь мы совсем другая команда.

Это будет еще один сложный матч, но мы играем дома, и это очень важно. Это очень важная неделя для нас. Задача „Челси“ - как следует подготовиться к „Арсеналу“».

Накануне «Челси» сыграл вничью с «Ливерпулем» (1:1).

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