Конте: «„Арсенал“ - топ-клуб, который борется за чемпионство»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте поделился ожиданиями от матча 24-го тура АПЛ с лондонским «Арсеналом».

«Сейчас нам нужно полностью сконцентрироваться на предстоящей игре с „Арсеналом“. Нам будет противостоять еще один топ-клуб, борющийся за чемпионство. Не забывайте, что в матче первого круга мы уступили им 3:0. Это будет отличный шанс для нас показать, что теперь мы совсем другая команда.

Это будет еще один сложный матч, но мы играем дома, и это очень важно. Это очень важная неделя для нас. Задача „Челси“ - как следует подготовиться к „Арсеналу“».

Накануне «Челси» сыграл вничью с «Ливерпулем» (1:1).