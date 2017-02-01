Конте: «„Арсенал“ - топ-клуб, который борется за чемпионство»
Сегодня, 20:39 | Источник: ФК "Челси" | Редакция: Дмитрий Кристя
Главный тренер «Челси» Антонио Конте поделился ожиданиями от матча 24-го тура АПЛ с лондонским «Арсеналом».
«Сейчас нам нужно полностью сконцентрироваться на предстоящей игре с „Арсеналом“. Нам будет противостоять еще один топ-клуб, борющийся за чемпионство. Не забывайте, что в матче первого круга мы уступили им 3:0. Это будет отличный шанс для нас показать, что теперь мы совсем другая команда.
Это будет еще один сложный матч, но мы играем дома, и это очень важно. Это очень важная неделя для нас. Задача „Челси“ - как следует подготовиться к „Арсеналу“».
Накануне «Челси» сыграл вничью с «Ливерпулем» (1:1).
Другие материалы по теме:
15:53 Видео Фердинанд раскритиковал Погба и Лингарда 24
Или войдите через
Да и у нас в команде ни одного центрального полузащитника не осталось.