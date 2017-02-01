«Зенит» сыграл вничью с «Оддом»

«Зенит» в товарищеском матче на сборе в Испании сыграл вничью с норвежским «Оддом».

«Зенит» - «Одд» - 1:1 (1:1)

Голы : Жулиано 32 — Нордквелле 4.

«Зенит»: Бабурин (Лодыгин 46), Анюков (Юсупов 46), Нету (Зуйков 46. Данни 65), Ломбертс (Кришито 46), Чернов (Хави Гарсия 46), Цаллагов (Жирков 46), Жулиано (Шатов 46), Могилевец (Маурисио 46), Молло (Эрнани 46), Дзюба (Мак 46), Джорджевич (Кокорин 46).

«Одд»: Мюра, Рууд, Хаген, Семб Берге, Грегор, Бруберг (Мессуди 61), Йенсен, Нордквелле, Младенович, Оксеан (Агдестейн 76), Риски (Зехнини 61).