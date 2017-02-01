«Зенит» сыграл вничью с «Оддом»
Сегодня, 21:35 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Дмитрий Кристя
«Зенит» в товарищеском матче на сборе в Испании сыграл вничью с норвежским «Оддом».
«Зенит» - «Одд» - 1:1 (1:1)
Голы: Жулиано 32 — Нордквелле 4.
«Зенит»: Бабурин (Лодыгин 46), Анюков (Юсупов 46), Нету (Зуйков 46. Данни 65), Ломбертс (Кришито 46), Чернов (Хави Гарсия 46), Цаллагов (Жирков 46), Жулиано (Шатов 46), Могилевец (Маурисио 46), Молло (Эрнани 46), Дзюба (Мак 46), Джорджевич (Кокорин 46).
«Одд»: Мюра, Рууд, Хаген, Семб Берге, Грегор, Бруберг (Мессуди 61), Йенсен, Нордквелле, Младенович, Оксеан (Агдестейн 76), Риски (Зехнини 61).
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Газпром вырывает ничью у норвежских любителей.
))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Газпром вырывает ничью у норвежских любителей.
))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Смотрю где все спартачи? а они на ветке конебомжей сидят, кб-братья давайте лучше к Борису на вечеринку! будет Трубач, ВОМБАТ69, FILL31185, Джано будет! будет весело, будите дуть в его трубу!
Народ и посмотрел.И понял куда идут деньги.Понял,что есть вторая лига Норвегии ОБОЗ и там какая та вода Золотая что то.И то что Кокорин никакой.И вспомнил снова про исландцев...
Зенит сыграл 7 товорников,еще два скоро будет играть.Еще сбор и сколько там одному Боярскому известно.
Спартак провел две товарищеские встречи,а Зенит 7(Карл семь матчей и они еще разыгрываются)
А они помнят про два матча Спартак,а по свои семь им даже не интересно))))
А так у них еще запланировано:
03.02.20:00ТОВСпарта Прага (Чех)-Зенит (Рос)
05.02.21:00ТОВЗенит (Рос)-Оденсе (Дан)
Луческу походу в тотализаторе)
Те же 5 тысяч и на крестовский будут ходить ))
зенит теперь все опасаться станут !))
ахахаххаха)
Трубач плох был?
А так Зенит во втором начал контролировать игру,начали распасовываться с вратарем и защитой туда и обратно.Викингам это не понравилось и они начали тоже распасовываться.Но так как не умеют это делать с вратарем,начали просто катать Зенит по всему полю.
Жулиано молодец-тащит Зенит...
Хотел разглядеть игру Зенита,ведь уже 7-ую товарку играют(или всё разыгрываются) Вот сегодня Зенит напоминал Сатурн,причем Сатур рен тв.Автобус с транзитом через не знаем,что делать в атаке.
Норвежский бОлДД понравился Зениту(хоть более-менее нормальный соперник),особенно новичку Молло.
Что то не то,тут пишут болельщики северной.
Вот такие коменты везде после трансляции:
Зенит лучший:
Как можно не забить команде,этой команде,как,как, как???Зачем делать такие огромные зарплаты этим (пииииии)которые не хотят забивать и просто отбывают номер,просто ходят пешком по полю,они все (пииииии)Кокорин (пиииии)Луческу (пи-пи)
Спартак кусок.......
Гыгы.