«Вест Хэм» - «Манчестер Сити»: Браво остался в запасе, Жезус выходит в старте
Идет первый тайм
Сегодня, 21:57 | Источник: Твиттер ФК "Манчестер Сити" | Редакция: Дмитрий Кристя
Обнародованы стартовые составы команд на матч 23-го тура АПЛ «Вест Хэм» - «Манчестер Сити».
«Вест Хэм»: Рэндольф, Бирам, Рид, Фонте, Крессуэлл, Обианг, Нобл, Фегули, Лансини, Антонио, Кэрролл.
«Манчестер Сити»: Кабальеро, Санья, Отаменди, Стоунз, Коларов, Туре, Сильва, Стерлинг, Де Брюйне, Жезус, Сане.
«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию этого матча.
В прошлом туре «Сити» сыграл вничью с «Тоттенхэмом» (2:2).
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