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«Вест Хэм» - «Манчестер Сити»: Браво остался в запасе, Жезус выходит в старте

Матч: Вест ХэмВест Хэм0 : 1Манчестер СитиМанчестер Сити
Идет первый тайм
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: события
Сегодня, 21:57 | Источник: Твиттер ФК "Манчестер Сити" | Редакция: Дмитрий Кристя

Обнародованы стартовые составы команд на матч 23-го тура АПЛ «Вест Хэм» - «Манчестер Сити».

«Вест Хэм»: Рэндольф, Бирам, Рид, Фонте, Крессуэлл, Обианг, Нобл, Фегули, Лансини, Антонио, Кэрролл.

«Манчестер Сити»: Кабальеро, Санья, Отаменди, Стоунз, Коларов, Туре, Сильва, Стерлинг, Де Брюйне, Жезус, Сане.

«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию этого матча.

В прошлом туре «Сити» сыграл вничью с «Тоттенхэмом» (2:2).

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