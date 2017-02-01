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«Манчестер Юнайтед» - «Халл»: стартовые составы

Матч: Манчестер ЮнайтедМанчестер Юнайтед0 : 0Халл СитиХалл Сити
Идет первый тайм
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: события
Сегодня, 22:10 | Источник: Твиттер ФК "Манчестер Юнайтед" | Редакция: Дмитрий Кристя

Определились стартовые составы команд на матч 23-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» - «Халл».

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Валенсия, Джонс, Рохо, Блинд, Кэррик, Эррера, Мхитарян, Погба, Рэшфорд, Ибрагимович.

«Халл»: Якупович, Робертсон, Магуайр, Таймон, Хаддлстоун, Клукас, Доусон, Мейлер, Эвандро, Ниасс, Маркович.

«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию этого поединка.

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