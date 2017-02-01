«Манчестер Юнайтед» - «Халл»: стартовые составы
Идет первый тайм
Сегодня, 22:10 | Источник: Твиттер ФК "Манчестер Юнайтед" | Редакция: Дмитрий Кристя
Определились стартовые составы команд на матч 23-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» - «Халл».
«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Валенсия, Джонс, Рохо, Блинд, Кэррик, Эррера, Мхитарян, Погба, Рэшфорд, Ибрагимович.
«Халл»: Якупович, Робертсон, Магуайр, Таймон, Хаддлстоун, Клукас, Доусон, Мейлер, Эвандро, Ниасс, Маркович.
«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию этого поединка.
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