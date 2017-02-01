«Атлетико» - «Барселона»: стартовые составы
Сегодня, 22:19 | Источник: Твиттер ФК "Барселона" | Редакция: Дмитрий Кристя
Стали известны стартовые составы команд на матч 1/2 финала Кубка Испании «Атлетико» - «Барселона».
«Атлетико»: Мойя, Годин, Савич, Филипе Луис, Врсалько, Хуанфран, Феррейра-Карраско, Габи, Коке, Сауль, Гризманн.
«Барселона»: Силлессен, Умтити, Пике, Альба, Маскерано, Ракитич, Серхи Роберто, Андре Гомеш, Неймар, Месси, Л. Суарес.
«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию этого матча.
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