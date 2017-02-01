Рейтинг@Mail.ru

«Атлетико» - «Барселона»: стартовые составы

Матч: АтлетикоАтлетико0 : 0БарселонаБарселона
Идет первый тайм
Соккер.Ру // Испания. Кубок 2016/2017, Заграница: события
Сегодня, 22:19 | Источник: Твиттер ФК "Барселона" | Редакция: Дмитрий Кристя

Стали известны стартовые составы команд на матч 1/2 финала Кубка Испании «Атлетико» - «Барселона».

«Атлетико»:  Мойя, Годин, Савич, Филипе Луис, Врсалько, Хуанфран, Феррейра-Карраско, Габи, Коке, Сауль, Гризманн.

«Барселона»: Силлессен, Умтити, Пике, Альба, Маскерано, Ракитич, Серхи Роберто, Андре Гомеш, Неймар, Месси, Л. Суарес.

«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию этого матча.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 23:03
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 23:00
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 22:58
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 22:58
ответ пользователю Happyboy Barca (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 22:55
ответ пользователю Пластун (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 22:51
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 22:50
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 22:49
ответ пользователю Happyboy Barca (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 22:42
Показать
Немного троллинга
  0
Сегодня 22:41
ответ пользователю Astonreal (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 22:39
ответ пользователю Пластун (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 22:36, редактировал Сегодня 22:38
ответ пользователю 4ever Ars (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 22:36
, чтобы видеть комментарии
  3
Сегодня 22:35
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 22:35
ответ пользователю Colchoneros (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 22:33
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 22:32
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 22:29, редактировал Сегодня 22:35
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 22:29
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 22:28
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 22:27
ответ пользователю Ty4ka98 (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 22:27
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 22:27
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 22:26, редактировал Сегодня 22:30
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 22:26
Показать
Немного троллинга
  1
Сегодня 22:26
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 22:25
, чтобы видеть комментарии
  0
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
22:28 «Рома» - «Чезена»: стартовые составы 7
22:10 «Манчестер Юнайтед» - «Халл»: стартовые составы 4
21:57 «Вест Хэм» - «Манчестер Сити»: Браво остался в запасе, Жезус выходит в старте 7
21:46 Агент Зозули: «Называть герб Украины неонацистским символом - это удар по всей стране» 47
19:36 Фирмино на год лишен прав за вождение в нетрезвом виде 21
17:56 «Райо Вальекано» вернул Зозулю в «Бетис», так как фанаты клуба обвинили украинца в нацизме 33
Александр Чистяков
Что сделали Клопп и Конте для победы?
​«Ливерпуль» не смог остановить лидера АПЛ и впервые выиграть в турнире в 2017 году. «Соккер.ру» разбирает большую битву с точки зрения тренеров – кто был ближе к успеху?
Комментариев: 10
09:41 Леоненко: «Сборная Украины не знает, ехать ли на ЧМ-2018» 45
01:37 Видео «Марсель» выбил «Лион» из Кубка Франции 9
00:54 Видео «Ливерпуль» и «Челси» сильнейшего не выявили 176
все материалы по этой теме
Турниры