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«Рома» - «Чезена»: стартовые составы

Матч: РомаРома-:-ЧезенаЧезена
Начало матча: Сегодня, 23:00
Соккер.Ру // Италия. Кубок 2016/2017, Заграница: события
Сегодня, 22:28 | Источник: Твиттер ФК "Рома" | Редакция: Дмитрий Кристя

Стали известны стартовые составы команд на матч 1/4 финала Кубка Италии «Рома» - «Чезена».

«Рома»: Алиссон, Рюдигер. Манолас. Жуан, Перес, Паредес, Стротман, Руй, Перотти, Эль-Шаарави, Тотти.

«Чезена»: Альярди, Пертиконе, Риджоне, Лиджи, Бальцано, Коне, Лариби, Витале, Ренцетти, Чано, Родригес.

«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию этого матча.

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