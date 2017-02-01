«Рома» - «Чезена»: стартовые составы
Сегодня, 22:28 | Источник: Твиттер ФК "Рома" | Редакция: Дмитрий Кристя
Стали известны стартовые составы команд на матч 1/4 финала Кубка Италии «Рома» - «Чезена».
«Рома»: Алиссон, Рюдигер. Манолас. Жуан, Перес, Паредес, Стротман, Руй, Перотти, Эль-Шаарави, Тотти.
«Чезена»: Альярди, Пертиконе, Риджоне, Лиджи, Бальцано, Коне, Лариби, Витале, Ренцетти, Чано, Родригес.
«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию этого матча.
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