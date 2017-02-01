Тульский «Арсенал» подписал Ивана Иванова
Сегодня, 22:43 | Источник: ФК "Арсенал" Тула | Редакция: Дмитрий Кристя
Тульский «Арсенал» объявил о подписании болгарского защитника Ивана Иванова. Контракт с 28-летним оборонцем подписан по схеме «1.5+1».
За свою карьеру он защищал цвета софийского ЦСКА, «Базеля», «Партизана», «Алании», «Локомотива» из Пловдива и «Панатинаикоса». За национальную команду Болгарии Иванов провел 40 матчей.
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