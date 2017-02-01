Игорь Денисов подпишет полноценный контракт с «Локомотивом»
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: трансферные слухи, Локомотив М, Динамо М, Денисов Игорь
Сегодня, 22:56 | Источник: Championat.com | Редакция: Дмитрий Кристя
По информации источника, полузащитник «Динамо» Игорь Денисов близок к подписанию полноценного контракта с «Локомотивом». Стороны пришли к соглашению, осталось уладить последние детали. Напомним, что сейчас Денисов выступает за «железнодорожников» на правах бесплатной аренды.
В нынешнем сезоне хавбек сыграл в 11 матчах РФПЛ, забил один мяч и отдал одну голевую передачу.
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