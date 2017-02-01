Игорь Денисов подпишет полноценный контракт с «Локомотивом»

По информации источника, полузащитник «Динамо» Игорь Денисов близок к подписанию полноценного контракта с «Локомотивом». Стороны пришли к соглашению, осталось уладить последние детали. Напомним, что сейчас Денисов выступает за «железнодорожников» на правах бесплатной аренды.

В нынешнем сезоне хавбек сыграл в 11 матчах РФПЛ, забил один мяч и отдал одну голевую передачу.