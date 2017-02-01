Рейтинг@Mail.ru

Тевес забил первый гол за «Шанхай Шэньхуа»

Соккер.Ру // Товарищеские матчи. Клубы 2017, Заграница: события, Шанхай Шэньхуа, Сидней Юнайтед
Вчера, 23:18 | Источник: abola.pt | Редакция: Дмитрий Кристя

Нападающий «Шанхай Шэньхуа» Карлос Тевес отметился первым голом за свою новую команду. 32-летний форвард отличился в товарищеском матче с «Сидней Юнайтед». Аргентинец открыл счет в поединке, который завершился уверенной победой китайского клуба со счетом 3:0. Таким образом, Тевес открыл счет своим голам в Поднебесной еще до старта официальных игр.

Напомним, что Тевес присоединился к «Шанхай Шэньхуа», перейдя из «Бока Хуниорс», и стал самым высокооплачиваемым футболистом мира. Его недельный оклад составляет порядка 615 тыс. фунтов.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 00:25
, чтобы видеть комментарии
  0
Вчера 23:59
, чтобы видеть комментарии
  0
Вчера 23:52
, чтобы видеть комментарии
  0
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
Вчера
22:28 «Рома» - «Чезена»: стартовые составы 12
22:19 «Атлетико» - «Барселона»: стартовые составы 40
22:10 «Манчестер Юнайтед» - «Халл»: стартовые составы 4
21:57 «Вест Хэм» - «Манчестер Сити»: Браво остался в запасе, Жезус выходит в старте 7
21:46 Агент Зозули: «Называть герб Украины неонацистским символом - это удар по всей стране» 63
19:36 Фирмино на год лишен прав за вождение в нетрезвом виде 22
17:56 «Райо Вальекано» вернул Зозулю в «Бетис», так как фанаты клуба обвинили украинца в нацизме 33
Александр Чистяков
Что сделали Клопп и Конте для победы?
​«Ливерпуль» не смог остановить лидера АПЛ и впервые выиграть в турнире в 2017 году. «Соккер.ру» разбирает большую битву с точки зрения тренеров – кто был ближе к успеху?
Комментариев: 10
09:41 Леоненко: «Сборная Украины не знает, ехать ли на ЧМ-2018» 45
01:37 Видео «Марсель» выбил «Лион» из Кубка Франции 9
все материалы по этой теме
Турниры