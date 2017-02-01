Тевес забил первый гол за «Шанхай Шэньхуа»
Вчера, 23:18 | Источник: abola.pt | Редакция: Дмитрий Кристя
Нападающий «Шанхай Шэньхуа» Карлос Тевес отметился первым голом за свою новую команду. 32-летний форвард отличился в товарищеском матче с «Сидней Юнайтед». Аргентинец открыл счет в поединке, который завершился уверенной победой китайского клуба со счетом 3:0. Таким образом, Тевес открыл счет своим голам в Поднебесной еще до старта официальных игр.
Напомним, что Тевес присоединился к «Шанхай Шэньхуа», перейдя из «Бока Хуниорс», и стал самым высокооплачиваемым футболистом мира. Его недельный оклад составляет порядка 615 тыс. фунтов.
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