Тевес забил первый гол за «Шанхай Шэньхуа»

Нападающий «Шанхай Шэньхуа» Карлос Тевес отметился первым голом за свою новую команду. 32-летний форвард отличился в товарищеском матче с «Сидней Юнайтед». Аргентинец открыл счет в поединке, который завершился уверенной победой китайского клуба со счетом 3:0. Таким образом, Тевес открыл счет своим голам в Поднебесной еще до старта официальных игр.

Напомним, что Тевес присоединился к «Шанхай Шэньхуа», перейдя из «Бока Хуниорс», и стал самым высокооплачиваемым футболистом мира. Его недельный оклад составляет порядка 615 тыс. фунтов.