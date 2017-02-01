«Зенит» заявил на Лигу Европы Эрнани, Ивановича и Цаллагова

«Зенит» сформировал и направил в УЕФА список игроков для участия в матчах плей-офф Лиги Европы. В перечень из 25 футболистов попали новички Бранислав Иванович, Эрнани и Ибрагим Цаллагов.

Вратари: Юрий Лодыгин, Михаил Кержаков, Егор Бабурин.

Защитники: Александр Анюков, Доменико Кришито, Бранислав Иванович, Николас Ломбертс, Луиш Нету, Иван Новосельцев, Игорь Смольников, Юрий Жирков.

Полузащитники: Данни, Эрнани, Маурисио, Жулиано, Хави Гарсия, Роберт Мак, Павел Могилевец, Олег Шатов, Ибрагим Цаллагов, Артур Юсупов.

Нападающие: Лука Джорджевич, Артем Дзюба, Александр Кержаков, Александр Кокорин.

В то же время Андрей Лунев и Йоан Молло остались вне заявки.