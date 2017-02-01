«Зенит» заявил на Лигу Европы Эрнани, Ивановича и Цаллагова
Вчера, 23:29 | Источник: ФК "Зенит" | Редакция: Дмитрий Кристя
«Зенит» сформировал и направил в УЕФА список игроков для участия в матчах плей-офф Лиги Европы. В перечень из 25 футболистов попали новички Бранислав Иванович, Эрнани и Ибрагим Цаллагов.
Вратари: Юрий Лодыгин, Михаил Кержаков, Егор Бабурин.
Защитники: Александр Анюков, Доменико Кришито, Бранислав Иванович, Николас Ломбертс, Луиш Нету, Иван Новосельцев, Игорь Смольников, Юрий Жирков.
Полузащитники: Данни, Эрнани, Маурисио, Жулиано, Хави Гарсия, Роберт Мак, Павел Могилевец, Олег Шатов, Ибрагим Цаллагов, Артур Юсупов.
Нападающие: Лука Джорджевич, Артем Дзюба, Александр Кержаков, Александр Кокорин.
В то же время Андрей Лунев и Йоан Молло остались вне заявки.
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Меня может и занесло - без обид.
А на предмет Эрмитажа - приезжай , покажем - экспонаты на месте)
В Питере люди гостеприимны.
Привет✌🏻
Привет.
Вы не отдаёте - у вас забирают.
Как и предположил - регламент.
Но.........
На матчи Лиги Европы начиная с 1/16 финала можно дозаявлять максимум трех новых фуболистов. Но общее число в списке А по-прежнему не может превышать 25......
... и должна соблюдаться квота доморощенных игроков.
У "Зенита" в списке А таких четверо – Александр и Михаил Кержаковы, Егор Бабурин и Павел Могилевец. Как раз минимально требуемое число. Может, именно поэтому Мирча Луческу не стал отпускать Могилевца, который был не прочь покинуть Санкт-Петербург?
Могли бы и заявить,кандидаты на замену имеются.