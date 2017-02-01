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Крауч забил свой сотый гол в АПЛ

Матч: Сток СитиСток Сити1 : 1ЭвертонЭвертон
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: игроки, Крауч Питер
Вчера, 23:57 | Источник: Goal.com | Редакция: Дмитрий Кристя

Нападающий «Сток Сити» Питер Крауч в матче с «Эвертоном» забил свой сотый гол в АПЛ. 36-летний форвард стал самым возрастным игроком, которому покорилась эта гроссмейстерская отметка. Свой мяч Крауч отметил танцем робота.

 

 

Контракт футболиста с «гончарами» рассчитан еще на 1.5 года.

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