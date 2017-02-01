Крауч забил свой сотый гол в АПЛ

Нападающий «Сток Сити» Питер Крауч в матче с «Эвертоном» забил свой сотый гол в АПЛ. 36-летний форвард стал самым возрастным игроком, которому покорилась эта гроссмейстерская отметка. Свой мяч Крауч отметил танцем робота.

Контракт футболиста с «гончарами» рассчитан еще на 1.5 года.