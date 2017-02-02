Лам вернулся в строй

Капитан «Баварии» Филипп Лам восстановился после своего повреждения колена, которое его вывело из строя на несколько дней. Опытный футболист сможет помочь своей команде в ближайшем матче Бундеслиги с «Шальке», который состоится 4 февраля.

В этом сезоне Лам провел 20 матчей во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи.