Лам вернулся в строй
Сегодня, 00:08 | Источник: ФК "Бавария" | Редакция: Дмитрий Кристя
Капитан «Баварии» Филипп Лам восстановился после своего повреждения колена, которое его вывело из строя на несколько дней. Опытный футболист сможет помочь своей команде в ближайшем матче Бундеслиги с «Шальке», который состоится 4 февраля.
В этом сезоне Лам провел 20 матчей во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи.
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