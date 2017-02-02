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Лам вернулся в строй

Соккер.Ру // Германия. Бундеслига 2016/2017, Заграница: игроки, Бавария, Лам Филипп
Сегодня, 00:08 | Источник: ФК "Бавария" | Редакция: Дмитрий Кристя

Капитан «Баварии» Филипп Лам восстановился после своего повреждения колена, которое его вывело из строя на несколько дней. Опытный футболист сможет помочь своей команде в ближайшем матче Бундеслиги с «Шальке», который состоится 4 февраля. 

В этом сезоне Лам провел 20 матчей во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи.

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