Эрнанес не попал в заявку «Ювентуса» на Лигу чемпионов
Сегодня, 00:24 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Дмитрий Кристя
«Ювентус» обнародовал заявку клуба на матчи плей-офф Лиги чемпионов. Так, в перечень игроков не попал Эрнанес, которого давно сватают в другой клуб. Зато вернулся Штефан Лихтштайнер и появился новичок команды Томас Ринкон.
Полностью заявка «Юве» выглядит следующим образом:
Вратари: Буффон, Нето, Аудеро;
Защитники: Алекс Сандро, Барцальи, Бенатиа, Бонуччи, Кьеллини, Дани Алвес, Лихтштайнер, Ругани;
Полузащитники: Асамоа, Хедира, Лемина, Маркизио, Маттьелло, Пьянич, Ринкон, Стураро, Куадрадо;
Нападающие: Дибала, Игуаин, Манджукич, Пьяца.
Напомним, что соперником «Ювентуса» по 1/8 финала Лиги Чемпионов является «Порту».
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