«Манчестер Сити» разгромил «Вест Хэм»

В матче 23-го тура АПЛ «Манчестер Сити» легко обыграл «Вест Хэм».

Лондон, «Лондон Стэдиум».

«Вест Хэм» - «Манчестер Сити» - 0:4 (0:3)

Голы: Де Брюйне 17, Силва 21, Жезус 39, Туре 67 (пен).

«Вест Хэм»: Рэндольф, Рид, Крессуэлл, Бирам, Фонте, Обианг (Снодграсс 64), Нобл, Лансини, Антонио, Фегули (Фернандеш 64), Кэрролл (Флетчер 79).

Главный тренер: Славен Билич.

«Манчестер Сити»: Кабальеро, Отаменди, Коларов, Санья, Стоунз, Туре, Силва (Делф 80), Де Брюйне (Фернандиньо 67), Стерлинг (Агуэро 73), Сане, Жезус.

Главный тренер: Хосеп Гвардиола.

Предупреждения: Обианг 19, Жезус 19, Лансини 24, Де Брюйне 44, Стерлинг 60, Кэрролл 71.

Судья: Кевин Фрэнд.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного матча, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.