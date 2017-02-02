«Манчестер Сити» разгромил «Вест Хэм»
В матче 23-го тура АПЛ «Манчестер Сити» легко обыграл «Вест Хэм».
Лондон, «Лондон Стэдиум».
«Вест Хэм» - «Манчестер Сити» - 0:4 (0:3)
Голы: Де Брюйне 17, Силва 21, Жезус 39, Туре 67 (пен).
«Вест Хэм»: Рэндольф, Рид, Крессуэлл, Бирам, Фонте, Обианг (Снодграсс 64), Нобл, Лансини, Антонио, Фегули (Фернандеш 64), Кэрролл (Флетчер 79).
Главный тренер: Славен Билич.
«Манчестер Сити»: Кабальеро, Отаменди, Коларов, Санья, Стоунз, Туре, Силва (Делф 80), Де Брюйне (Фернандиньо 67), Стерлинг (Агуэро 73), Сане, Жезус.
Главный тренер: Хосеп Гвардиола.
Предупреждения: Обианг 19, Жезус 19, Лансини 24, Де Брюйне 44, Стерлинг 60, Кэрролл 71.
Судья: Кевин Фрэнд.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного матча, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.
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молодец
будущее МС
болел МС с победой
Жезус с красивой игрой и гол+пас.
Молодцы.
Фанатов "Манчестер Сити" с победой! И с приобретением такого таланта как Жезус!
Жесус красавец, а по Браво давно скамейка плакала)
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