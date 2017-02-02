Рейтинг@Mail.ru

«Манчестер Сити» разгромил «Вест Хэм»

Матч: Вест ХэмВест Хэм0 : 4Манчестер СитиМанчестер Сити
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: события
Сегодня, 00:38 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Дмитрий Кристя

В матче 23-го тура АПЛ «Манчестер Сити» легко обыграл «Вест Хэм».

Лондон, «Лондон Стэдиум».

«Вест Хэм» - «Манчестер Сити» - 0:4 (0:3)
Голы: Де Брюйне 17, Силва 21, Жезус 39, Туре 67 (пен).

«Вест Хэм»: Рэндольф, Рид, Крессуэлл, Бирам, Фонте, Обианг (Снодграсс 64), Нобл, Лансини, Антонио, Фегули (Фернандеш 64), Кэрролл (Флетчер 79).
Главный тренер: Славен Билич.

«Манчестер Сити»: Кабальеро, Отаменди, Коларов, Санья, Стоунз, Туре, Силва (Делф 80), Де Брюйне (Фернандиньо 67), Стерлинг (Агуэро 73), Сане, Жезус.
Главный тренер: Хосеп Гвардиола.

Предупреждения: Обианг 19, Жезус 19, Лансини 24, Де Брюйне 44, Стерлинг 60, Кэрролл 71.

Судья: Кевин Фрэнд.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного матча, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 01:53
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 01:05
ответ пользователю Apsny (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 01:03
ответ пользователю sihafazatron (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 01:02
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 00:58
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 00:43
, чтобы видеть комментарии
  3
Сегодня 00:43
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 00:42
, чтобы видеть комментарии
  3
Сегодня 00:40
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 00:40
, чтобы видеть комментарии
  3
Сегодня 00:39
, чтобы видеть комментарии
  2
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
01:06 Видео Египет - первый финалист Кубка Африканских Наций 6
00:56 «Манчестер Юнайтед» и «Халл» голов не забивали 135
00:54 Видео ПСЖ без проблем вышел в 1/8 финала Кубка Франции 1
00:50 Видео «Барселона» обыграла «Атлетико» в первом матче 1/2 финала Кубка Испании 230
Вчера
23:18 Тевес забил первый гол за «Шанхай Шэньхуа» 5
22:28 «Рома» - «Чезена»: стартовые составы 12
22:19 «Атлетико» - «Барселона»: стартовые составы 40
22:10 «Манчестер Юнайтед» - «Халл»: стартовые составы 4
21:57 «Вест Хэм» - «Манчестер Сити»: Браво остался в запасе, Жезус выходит в старте 7
21:46 Агент Зозули: «Называть герб Украины неонацистским символом - это удар по всей стране» 65
все материалы по этой теме
Турниры