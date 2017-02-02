«Манчестер Юнайтед» и «Халл» голов не забивали

В матче 23-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» снова оступился, сыграв вничью с «Халлом».

Манчестер, стадион «Олд Траффорд».

«Манчестер Юнайтед» - «Халл» - 0:0

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Валенсия, Рохо, Джонс (Смоллинг 55), Блинд, Эррера, Кэррик (Руни 46), Погба, Мхитарян (Мата 62), Рэшфорд, Ибрагимович.

Главный тренер: Жозе Моуриньо.

«Халл»: Якупович, Доусон, Робертсон, Таймон (Раноккия 66), Магуайр, Мейлер, Хаддлстоун, Эвандро (Эльабделлауи 72), Маркович, Клукас, Ниасс (Эрнандес 69).

Главный тренер: Марко Силва.

Предупреждения: Ниасс 13, Клукас 79, Маркович 81, Руни 84, Мейлер 89.

Судья: Майк Джонс.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного матча, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.