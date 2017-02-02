«Манчестер Юнайтед» и «Халл» голов не забивали
В матче 23-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» снова оступился, сыграв вничью с «Халлом».
Манчестер, стадион «Олд Траффорд».
«Манчестер Юнайтед» - «Халл» - 0:0
«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Валенсия, Рохо, Джонс (Смоллинг 55), Блинд, Эррера, Кэррик (Руни 46), Погба, Мхитарян (Мата 62), Рэшфорд, Ибрагимович.
Главный тренер: Жозе Моуриньо.
«Халл»: Якупович, Доусон, Робертсон, Таймон (Раноккия 66), Магуайр, Мейлер, Хаддлстоун, Эвандро (Эльабделлауи 72), Маркович, Клукас, Ниасс (Эрнандес 69).
Главный тренер: Марко Силва.
Предупреждения: Ниасс 13, Клукас 79, Маркович 81, Руни 84, Мейлер 89.
Судья: Майк Джонс.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного матча, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.
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Вчера 01:02
Челси, Ливерпуль, Арсенал, Тоттенхэм - все молодцы, всем спасибо.
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аааааахахахахаха))) наздоровье!
Вчера 01:02
Челси, Ливерпуль, Арсенал, Тоттенхэм - все молодцы, всем спасибо.
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аааааахахахахаха))) наздоровье!
Маркус сегодня разочаровал (как и Мхитарян). Голевой момент убил, а кроме этого ничем не запомнился.
Погба сегодня имел 1 момент, сделал 1 отличную передачу, 1 раз спас у своих ворот и отдал всего 3 точные передачи вперёд, а все остальные были поперёк. Невыразительное выступление, короче говоря.
Верховой навал на последних минутах был дико бесполезен. Зачем было грузить, если в штрафной только Ибра, без Феллайни, а против него все все все.
Спасибо Эрнандесу и Марковичу за одно очко. И здоровья Филу Джонсу.
Халл в концовке два 100% момента не реализовал