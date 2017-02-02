Мостовой: «В РФПЛ нашим игрокам платят столько, сколько в Европе никогда не будут платить»

Экс-полузащитник сборной России Александр Мостовой затронул тему невостребованности российских игроков в Европе:

«Мы на тему нежелания российских игроков уезжать играть в Европу начали говорить еще несколько лет назад. И мы там не очень-то нужны, а в среднем европейском клубе и своих воспитанников предостаточно. Мы же понимаем, проблема в том, что в наших клубах платят такие деньги, которые им в Европе никогда не будут платить. Поэтому никто туда и не стремится.

Практически никто из наших игроков в интервью не говорит о желании попасть в какой-то именитый клуб. В наше время мы все хотели попасть в европейские чемпионаты».

Ранее нападающий «Краснодара» Фёдор Смолов заявил, что через три года видит себя в топ-клубе Европы.