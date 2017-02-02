«Локомотив» отказался включать в соглашение пункт о праве выкупа Шишкина «Краснодаром»

«Локомотив» отказался включать в арендное соглашение с «Краснодаром» пункт о праве выкупа защитника Романа Шишкина.

«„Краснодар“ был очень заинтересован в том, чтобы усилить правый фланг обороны, — рассказал „Известиям“ источник, знакомый с ситуацией. — Зимой „горожан“ покинул польский защитник Артур Енджейчик, и клуб начал активные поиски усиления этой позиции. В частности, руководство „Краснодара“ остро интересовал вопрос приобретения у „Локо“ Романа Шишкина.

Стороны долго договаривались об условиях перехода, и „железнодорожники“ настояли именно на аренде. При этом „Краснодар“ рассчитывал включить в контракт пункт о первоочередном праве выкупа игрока за фиксированную сумму по окончании аренды. Однако „Локо“ отказался пойти им навстречу — несмотря на то что у Шишкина имеется определенное недопонимание с главным тренером, клуб не хочет терять опытного футболиста с российским паспортом».