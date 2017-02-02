Уткин: «Вместо Лиги чемпионов Новосельцев выбрал скамейку запасных»
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: мнение, Зенит, Ростов, Новосельцев Иван, Кержаков Александр
Сегодня, 01:43 | Источник: Sportfm.ru | Редакция: Павел Молочный
Комментатор Василий Уткин поделился мнением об отсутствии на текущем зимнем сборе «Зенита» нападающего Александра Кержакова и защитника Ивана Новосельцева, перешедшего в петербургский клуб из «Ростова»:
«Кержаков стойко это переносит. Не поехал и Новосельцев. Я это и предполагал. Но по социальным сетям можно сказать, что Иван доволен своей жизнью. Он сыт, мне кажется, он не готов себя гробить, как это делают спортсмены. Новосельцев вместо того, чтобы играть в Лиге чемпионов, поехал сидеть на скамейке. Это хуже, чем ехать в Китай».
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