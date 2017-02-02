Моуриньо – репортеру: «Если вы не разбираетесь в футболе, не берите в руки микрофон»
Сегодня, 02:38 | Источник: BBC.co.uk | Редакция: Павел Молочный
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо прокомментировал итог матча 23-го тура АПЛ с «Халл Сити» (0:0):
«Мы не забили, а если ты не забиваешь, то победить невозможно. Их голкипер был хорош. Нам нужен был гол, но времени не хватило. Думаю, игроки „Халл Сити“ хотели проверить, как далеко это может зайти — как много им будет позволять арбитр. Соперник чувствовал себя комфортно. Они бьются за выживание, поэтому любое очко для них на вес золота».
Затем репортер BBC спросил у Моуриньо, хочет ли тот сказать, что у арбитра стояла задача «спасти» «Халл».
«Если вы не разбираетесь в футболе, не берите в руки микрофон», — ответил наставник «манкунианцев» и покинул зону интервью.
Другие материалы по теме:
Вчера
31 января 2017
Или войдите через
Сам себе выдал лицензию футбольного специалиста.