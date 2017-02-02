Моуриньо – репортеру: «Если вы не разбираетесь в футболе, не берите в руки микрофон»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо прокомментировал итог матча 23-го тура АПЛ с «Халл Сити» (0:0):

«Мы не забили, а если ты не забиваешь, то победить невозможно. Их голкипер был хорош. Нам нужен был гол, но времени не хватило. Думаю, игроки „Халл Сити“ хотели проверить, как далеко это может зайти — как много им будет позволять арбитр. Соперник чувствовал себя комфортно. Они бьются за выживание, поэтому любое очко для них на вес золота».

Затем репортер BBC спросил у Моуриньо, хочет ли тот сказать, что у арбитра стояла задача «спасти» «Халл».

«Если вы не разбираетесь в футболе, не берите в руки микрофон», — ответил наставник «манкунианцев» и покинул зону интервью.