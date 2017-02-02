Тотти: «Сейчас не время говорить о завершении карьеры»
Сегодня, 02:59 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Павел Молочный
Нападающий «Ромы» Франческо Тотти, забивший победный гол с пенальти в ворота «Чезены» в матче 1/4 финала Кубка Италии (2:1), сообщил, что еще не определился, будет ли продолжать карьеру игрока по окончании сезона:
«Пенальти? Я думал, что это был явный фол. Кевин Стротман опередил вратаря и был сбит с ног.
Единственное, что сегодня имело значение, это победа. В полуфинале нас ждет дерби, и мы будем стараться произвести хорошее впечатление.
Намерен ли я завершить карьеру по окончании сезона? Сейчас не время об этом говорить. Я буду наслаждаться футболом следующие два-три месяца, а затем приму решение».
Другие материалы по теме:
00:08 Лам вернулся в строй 0
Вчера
31 января 2017
Вадим Багров
«Красные» терпят бедствие перед игрой с «Челси». Зато в клуб вернулся Джеррард, и «Соккер.ру» находит других легенд, помнящих победы над футбольными аристократами.
Или войдите через