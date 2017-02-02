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Тотти: «Сейчас не время говорить о завершении карьеры»

Матч: РомаРома2 : 1ЧезенаЧезена
Соккер.Ру // Италия. Кубок 2016/2017, Заграница: игроки, Тотти Франческо
Сегодня, 02:59 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Павел Молочный

Нападающий «Ромы» Франческо Тотти, забивший победный гол с пенальти в ворота «Чезены» в матче 1/4 финала Кубка Италии (2:1), сообщил, что еще не определился, будет ли продолжать карьеру игрока по окончании сезона:

«Пенальти? Я думал, что это был явный фол. Кевин Стротман опередил вратаря и был сбит с ног.

Единственное, что сегодня имело значение, это победа. В полуфинале нас ждет дерби, и мы будем стараться произвести хорошее впечатление.

Намерен ли я завершить карьеру по окончании сезона? Сейчас не время об этом говорить. Я буду наслаждаться футболом следующие два-три месяца, а затем приму решение».

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