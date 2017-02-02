Тотти: «Сейчас не время говорить о завершении карьеры»

Нападающий «Ромы» Франческо Тотти, забивший победный гол с пенальти в ворота «Чезены» в матче 1/4 финала Кубка Италии (2:1), сообщил, что еще не определился, будет ли продолжать карьеру игрока по окончании сезона:

«Пенальти? Я думал, что это был явный фол. Кевин Стротман опередил вратаря и был сбит с ног.

Единственное, что сегодня имело значение, это победа. В полуфинале нас ждет дерби, и мы будем стараться произвести хорошее впечатление.

Намерен ли я завершить карьеру по окончании сезона? Сейчас не время об этом говорить. Я буду наслаждаться футболом следующие два-три месяца, а затем приму решение».