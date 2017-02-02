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Гвардиола: «Жезус – боец, обладающий голевым чутьем»

Матч: Вест ХэмВест Хэм0 : 4Манчестер СитиМанчестер Сити
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: тренеры, Гвардиола Хосеп , Жезус Габриэль, Сане Лерой, Кабальеро Вилли, Браво Клаудио
Сегодня, 03:17 | Источник: BBC.co.uk | Редакция: Павел Молочный

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал результат матча 23-го тура АПЛ с «Вест Хэмом», который его подопечные выиграли со счетом 4:0. Отдельно испанский специалист выделил нападающего Габриэля Жезуса, отличившегося голом и голевой передачей в дебютной игре за «Ман Сити»:

«Сегодня команда хорошо прессинговала. Мы агрессивно действовали без мяча.

Что касается Габриэля Жезуса, то это боец с голевым чутьем, который также хорош и в передачах. Сегодня впереди у нас было трое игроков, средний возраст которых составляет 20 лет. Думаю, болельщики должны быть довольны. Эти футболисты — будущее „Манчестер Сити“. Лерой Сане поначалу испытывал проблемы, но сейчас освоился. Эти игроки будут очень важны в ближайшие годы.

Почему на поле вышел Кабальеро, а не Браво? Я доверяю обоим. Сегодня решил выпустить Вилли. В другой раз может выйти кто-то другой, в том числе и Клаудио».

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