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Кирилл Погребняк станет игроком «Зенита»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: трансферные слухи, Зенит, Томь, Погребняк Кирилл
Сегодня, 03:36 | Источник: Sportbox.ru | Редакция: Павел Молочный

Как сообщает источник, нападающий «Томи» Кирилл Погребняк разорвал контракт с сибирской командой и продолжит карьеру в «Зените».

В текущем сезоне младший брат экс-игрока «Зенита» Павла Погребняка принял участие в 6 матчах РФПЛ, в 5 из них выйдя на замену. Результативными действиями 24-летний форвард не отметился.

Напомним, информация об интересе сине-бело-голубых к нападающему «Томи» появилась еще в декабре.

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