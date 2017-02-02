Кирилл Погребняк станет игроком «Зенита»

Как сообщает источник, нападающий «Томи» Кирилл Погребняк разорвал контракт с сибирской командой и продолжит карьеру в «Зените».

В текущем сезоне младший брат экс-игрока «Зенита» Павла Погребняка принял участие в 6 матчах РФПЛ, в 5 из них выйдя на замену. Результативными действиями 24-летний форвард не отметился.

Напомним, информация об интересе сине-бело-голубых к нападающему «Томи» появилась еще в декабре.