Кирилл Погребняк станет игроком «Зенита»
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: трансферные слухи, Зенит, Томь, Погребняк Кирилл
Сегодня, 03:36 | Источник: Sportbox.ru | Редакция: Павел Молочный
Как сообщает источник, нападающий «Томи» Кирилл Погребняк разорвал контракт с сибирской командой и продолжит карьеру в «Зените».
В текущем сезоне младший брат экс-игрока «Зенита» Павла Погребняка принял участие в 6 матчах РФПЛ, в 5 из них выйдя на замену. Результативными действиями 24-летний форвард не отметился.
Напомним, информация об интересе сине-бело-голубых к нападающему «Томи» появилась еще в декабре.
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и вот за них двоих спартак получил 2+0 ляма. эффективно работают на трансферном рынке 😄
Председатель ВФСО «Динамо» Владимир Стржалковский рассказал, что клуб купил футболиста Александра Кокорина у махачкалинского «Анжи» за 19 миллионов евро, а выручило от его продажи в петербургский «Зенит» лишь два миллиона.
«За Кокорина «Зенит» заплатил два миллиона евро, за Жиркова — 640 тысяч. А куплен Кокорин был за 19 миллионов, Жирков — почти за 15, а Смолов и вовсе ушел свободным агентом», — сказал Стржалковский.
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