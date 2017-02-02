Иван Иванов: «Попов рассказал, что тульский „Арсенал“ – очень хороший клуб»

Болгарский защитник Иван Иванов, ранее выступавший за «Панатинаикос», прокомментировал свой переход в тульский «Арсенал»:

«Я общался со многими агентами, они предлагали мне перейти сюда. Но, знаешь, я не люблю агентов, поэтому обратился напрямую к моему лучшему другу Кристоферу Самба, который тоже играл за „Панатинаикос“. Желаю ему всего хорошего в карьере, он отличный парень и топ-игрок. Так вот, Крис знает сына президента тульского „Арсенала“ и дал мне его номер. Мы пообщались, и он помог мне связаться с руководством клуба.

Еще до завершения контракта с „Панатинаикосом“ на меня выходили люди из одного турецкого клуба. Но Турция находится близко к Сирии, там опасно для моей семьи, поэтому я выбрал „Арсенал“. Ивелин Попов из сборной Болгарии рассказал, что это очень хороший клуб с отличной организацией, единственная проблема — недостаточное количество очков. Но сейчас я вижу, что в „Арсенале“ собирается отличная команда, в команду приходят много новых игроков. Во втором круге мы должны удачно выступить и остаться в Премьер-Лиге.

Знаю ли я, что на всех образцах заполнения документов в России стоит мое имя? О, во всех странах Восточной Европы все обсуждают мое имя! Оно самое популярное не только в России, но и в Болгарии, на Балканах в целом… И мне оно очень нравится».