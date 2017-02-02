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Лучшим игроком полуфинального матча Кубка Африки признан 44-летний вратарь сборной Египта

Матч: Буркина-ФасоБуркина-Фасо1 : 1ЕгипетЕгипет
Соккер.Ру // Кубок Африканских Наций 2017, Заграница: игроки, Эль-Хадари Эссам
Сегодня, 04:29 | Источник: Твиттер cafonline.com | Редакция: Павел Молочный

44-летний вратарь сборной Египта Эссам Эль-Хадари стал лучшим игроком матча 1/2 финала Кубка африканских наций с Буркина-Фасо (1:1, 4:3 – пен.).

Эль-Хадари в серии пенальти отразил удары Куаку Коффи и Бертрана Траоре, что позволило его команде выйти в финал турнира.

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