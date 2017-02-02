Лучшим игроком полуфинального матча Кубка Африки признан 44-летний вратарь сборной Египта
Матч: Буркина-Фасо1 : 1Египет
Сегодня, 04:29 | Источник: Твиттер cafonline.com | Редакция: Павел Молочный
44-летний вратарь сборной Египта Эссам Эль-Хадари стал лучшим игроком матча 1/2 финала Кубка африканских наций с Буркина-Фасо (1:1, 4:3 – пен.).
Эль-Хадари в серии пенальти отразил удары Куаку Коффи и Бертрана Траоре, что позволило его команде выйти в финал турнира.
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