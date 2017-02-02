Уткин: «Я не понимаю, зачем „Зенит“ набрал столько игроков»

Комментатор Василий Уткин выразил удивление количеством приобретений «Зенита» в зимнее трансферное окно:

«У „Зенита“ столько игроков, что все труднее и труднее пробиться в основу. Я не понимаю, зачем команда столько набрала футболистов. Но помню, что Луческу как-то отметил, что при матчах сборных он не может набрать футболистов для игровых тренировок.

Сейчас видно идет какой-то масштабный процесс в команде, но пока непонятен итог. Непонятно, что Луческу хочет сделать с командой».

Напомним, «Зенит» включил в заявку на Лигу Европы трех новичков: Ибрагима Цаллагова, Бранислава Ивановича и Эрнани.