Гвардиола: «Теперь разве что сам „Челси“ может упустить титул из рук»
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: тренеры, Челси, Манчестер Сити, Гвардиола Хосеп , Конте Антонио
Сегодня, 05:27 | Источник: 4-4-2.com | Редакция: Павел Молочный
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола после победы над «Вест Хэмом» (4:0) в матче 23-го тура АПЛ отметил, что соперникам «Челси» будет очень сложно опередить лондонский клуб в борьбе за титул:
«У Антонио Конте нет причин для переживаний, поскольку „Челси“ опережает ближайших преследователей на 9 очков. Разве что они сами могут упустить титул из рук. Наше отставание от „Челси“ слишком велико, но мы до последнего будем бороться, чтобы квалифицироваться в Лигу чемпионов. Вокруг нас очень сильные команды, но мы не хотим от них отставать».
После 23 туров «Челси» лидирует в чемпионате Англии, опережая «Арсенал» и «Тоттенхэм» на 9 очков, а «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» — на 10.
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