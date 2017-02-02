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Суарес: «В противостоянии с „Атлетико“ еще ничего не решено»

Матч: АтлетикоАтлетико1 : 2БарселонаБарселона
Соккер.Ру // Испания. Кубок 2016/2017, Заграница: игроки, Суарес Луис
Сегодня, 06:35 | Источник: Mundodeportivo.com | Редакция: Павел Молочный

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес, отличившийся голом в ворота «Атлетико» в первом матче 1/2 финала Кубка Испании, в котором сине-гранатовые на выезде добились победы (2:1), прокомментировал результат поединка:

«Мы вышли на игру очень сосредоточенными и собранными.

Во втором тайме они были лучше нас, но им было нечего терять, и они очень рисковали. „Атлетико“ удалось слегка прижать нас к своей штрафной благодаря прессингу, но мы должны помнить и отлично проведенный нами первый тайм, в котором мы могли забить еще один гол.

Добраться до финала — это серьезное испытание. Мы знали, что в гостях надо будет забить, а нам удалось сделать это даже дважды. Однако в этом противостоянии еще ничего не решено».

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