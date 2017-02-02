Шустер: «На мой взгляд, стиль игры Обамеянга идеально подходит „Реалу“»

Экс-наставник мадридского «Реала» Бернд Шустер оценил вероятный летний трансфер нападающего Пьера-Эмерика Обамеянга из дортмундской «Боруссии» в «Королевский клуб»:

«На мой взгляд, его стиль идеально подходит „Реалу“. У них в центре поля есть очень хорошие игроки, особенно Тони Кроос. С некоторых пор эта линия вызывает некое беспокойство, так же дело обстоит и с их атакой. Летом обязательно будут какие-нибудь приобретения.

Нет гарантий, что Обамеянг будет играть одну из важнейших ролей в Мадриде. Это как проплыть через бассейн с акулами. Есть Криштиану Роналду, есть Гарет Бэйл, есть много других ребят. При такой конкуренции нужно быть очень голодным до футбола и играть хорошо на постоянной основе.

У него есть желание выигрывать большие титулы. Я считаю, это хорошо, что он говорит о том, что должен перейти в топ-клуб, доминирующий в Европе в течение последних десятилетий».