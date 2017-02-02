Рейтинг@Mail.ru

Шустер: «На мой взгляд, стиль игры Обамеянга идеально подходит „Реалу“»

Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: мнение, Реал, Боруссия Д, Обамеянг Пьер-Эмерик, Шустер Бернд , Кроос Тони, Бэйл Гарет, Роналду Криштиану
Сегодня, 06:53 | Источник: 4-4-2.com | Редакция: Павел Молочный

Экс-наставник мадридского «Реала» Бернд Шустер оценил вероятный летний трансфер нападающего Пьера-Эмерика Обамеянга из дортмундской «Боруссии» в «Королевский клуб»:

«На мой взгляд, его стиль идеально подходит „Реалу“. У них в центре поля есть очень хорошие игроки, особенно Тони Кроос. С некоторых пор эта линия вызывает некое беспокойство, так же дело обстоит и с их атакой. Летом обязательно будут какие-нибудь приобретения.

Нет гарантий, что Обамеянг будет играть одну из важнейших ролей в Мадриде. Это как проплыть через бассейн с акулами. Есть Криштиану Роналду, есть Гарет Бэйл, есть много других ребят. При такой конкуренции нужно быть очень голодным до футбола и играть хорошо на постоянной основе.

У него есть желание выигрывать большие титулы. Я считаю, это хорошо, что он говорит о том, что должен перейти в топ-клуб, доминирующий в Европе в течение последних десятилетий».

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Другие материалы по теме:
Вчера
20:52 Райола: «Ибрагимович любит Неаполь» 13
20:39 Конте: «„Арсенал“ - топ-клуб, который борется за чемпионство» 25
17:43 Клопп: «Если бы я играл против Диего Косты, мы бы никогда не были друзьями» 16
17:25 Эррера: «МЮ нужно сосредоточиться на борьбе за второе место» 25
16:32 Роббен: «„Баварии“ придётся очень трудно с „Арсеналом“, если мы не улучшим свою игру» 16
16:20 Фото Терри: «Я абсолютно опустошён уходом Ивановича из „Челси“» 43
15:53 Видео Фердинанд раскритиковал Погба и Лингарда 24
13:55 Агент: «Однажды Верратти вернётся в Серию А» 5
13:44 Моуриньо: «Марсьяль сделал достаточно для того, чтобы быть на скамейке запасных» 37
13:26 Эффенберг: «Швайнштайгер - это золотой игрок для МЮ» 25
все материалы по этой теме
Турниры