Гвардиола сравнил подписание Жезуса с выбором арбуза

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола после разгромной победы над «Вест Хэмом» (4:0) в 23-м туре чемпионата Англии поделился мнением о новичке команды Габриэле Жезусе, отличившемся забитым мячом и голевой передачей в первой же игре за «горожан»:

«Жезус? Никогда не знаешь заранее. Это как выбор арбуза — нужно раскрыть, чтобы увидеть, хорош он или нет.

Но уже видно, что у него хороший настрой, он активен. У него есть мечта. Он хочет кем-то стать в мировом футболе».

Напомним, 19-летний бразильский форвард перебрался в «Манчестер Сити» из «Палмейраса» за 27 млн фунтов.