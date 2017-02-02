Рейтинг@Mail.ru

Гвардиола сравнил подписание Жезуса с выбором арбуза

Матч: Вест ХэмВест Хэм0 : 4Манчестер СитиМанчестер Сити
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: тренеры, Гвардиола Хосеп , Жезус Габриэль
Сегодня, 07:11 | Источник: BBC.co.uk | Редакция: Павел Молочный

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола после разгромной победы над «Вест Хэмом» (4:0) в 23-м туре чемпионата Англии поделился мнением о новичке команды Габриэле Жезусе, отличившемся забитым мячом и голевой передачей в первой же игре за «горожан»:

«Жезус? Никогда не знаешь заранее. Это как выбор арбуза — нужно раскрыть, чтобы увидеть, хорош он или нет.

Но уже видно, что у него хороший настрой, он активен. У него есть мечта. Он хочет кем-то стать в мировом футболе».

Напомним, 19-летний бразильский форвард перебрался в «Манчестер Сити» из «Палмейраса» за 27 млн фунтов.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 08:08
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 07:41
Показать
Немного троллинга
  0
Сегодня 07:36
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 07:16
Показать
Немного троллинга
  2
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
08:07 Спаллетти: «Тотти – футбольный Мухаммед Али» 0
06:12 Симеоне: «„Атлетико“ был близок к тому, чтобы вырвать ничью у „Барселоны“» 1
05:27 Гвардиола: «Теперь разве что сам „Челси“ может упустить титул из рук» 2
05:10 Билич: «Трудно играть с „Манчестер Сити“ при счете 0:3» 2
04:44 Энрике: «У меня больше нет слов, чтобы описывать игру Месси» 6
04:11 Моуриньо: «Я плачу куда больше штрафов, чем другие тренеры» 1
03:17 Гвардиола: «Жезус – боец, обладающий голевым чутьем» 3
02:38 Моуриньо – репортеру: «Если вы не разбираетесь в футболе, не берите в руки микрофон» 11
02:14 Видео Спаллетти: «Буду максимально честен, в том моменте был пенальти» 5
Вчера
16:08 Слухи «Реал Сосьедад» договорился с главным тренером Сакристаном о продлении контракта 2
все материалы по этой теме
Турниры