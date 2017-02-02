Ибрагимович: «Некоторые сэйвы Якуповича были сделаны на камеру»
Сегодня, 07:28 | Источник: BBC.co.uk | Редакция: Павел Молочный
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович после матча 23-го тура Премьер-Лиги с «Халл Сити» (0:0) поделился мнением об игре голкипера «тигров» Элдина Якуповича:
«Я не помню, чтобы мы создали какие-то трудности для вратаря. Удар Маты? Это был плохой удар, а не хороший сэйв. Некоторые сэйвы он делал на камеру».
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А сейвы вратаря соперников его должны интересовать меньше всего.
Какая разница с какой целью он их делал - главное, что не пропустил.