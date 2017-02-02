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Ибрагимович: «Некоторые сэйвы Якуповича были сделаны на камеру»

Матч: Манчестер ЮнайтедМанчестер Юнайтед0 : 0Халл СитиХалл Сити
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: игроки, Ибрагимович Златан, Якупович Элдин
Сегодня, 07:28 | Источник: BBC.co.uk | Редакция: Павел Молочный

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович после матча 23-го тура Премьер-Лиги с «Халл Сити» (0:0) поделился мнением об игре голкипера «тигров» Элдина Якуповича:

«Я не помню, чтобы мы создали какие-то трудности для вратаря. Удар Маты? Это был плохой удар, а не хороший сэйв. Некоторые сэйвы он делал на камеру».

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