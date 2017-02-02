Ибрагимович: «Некоторые сэйвы Якуповича были сделаны на камеру»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович после матча 23-го тура Премьер-Лиги с «Халл Сити» (0:0) поделился мнением об игре голкипера «тигров» Элдина Якуповича:

«Я не помню, чтобы мы создали какие-то трудности для вратаря. Удар Маты? Это был плохой удар, а не хороший сэйв. Некоторые сэйвы он делал на камеру».