Траоре: «Считаю, что чемпионат Испании вполне подходит моим игровым качествам»
Сегодня, 07:40 | Источник: lavozdeasturias.es | Редакция: Павел Молочный
Новичок хихонского «Спортинга» Ласина Траоре прокомментировал свой переход в испанский клуб:
«Выступление за „Спортинг“ — отличная возможность для меня. Считаю, что чемпионат Испании вполне подходит моим игровым качествам. Очень доволен своими одноклубниками и уже адаптировался к команде. У нас есть игроки, владеющие французским и английским языками. Так что проблем я не испытываю. Я понимаю, что у меня есть пробел в физической подготовке, но надеюсь в скором времени набрать форму».
Нападающий, трансфер которого принадлежит «Монако», провел первую часть сезона в ЦСКА на правах аренды. За московский клуб Траоре сыграл в общей сложности 21 матч и забил 6 мячей.
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