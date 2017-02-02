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Траоре: «Считаю, что чемпионат Испании вполне подходит моим игровым качествам»

Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: игроки, Спортинг Х, Монако, ЦСКА, Траоре Ласина
Сегодня, 07:40 | Источник: lavozdeasturias.es | Редакция: Павел Молочный

Новичок хихонского «Спортинга» Ласина Траоре прокомментировал свой переход в испанский клуб:

«Выступление за „Спортинг“ — отличная возможность для меня. Считаю, что чемпионат Испании вполне подходит моим игровым качествам. Очень доволен своими одноклубниками и уже адаптировался к команде. У нас есть игроки, владеющие французским и английским языками. Так что проблем я не испытываю. Я понимаю, что у меня есть пробел в физической подготовке, но надеюсь в скором времени набрать форму».

Нападающий, трансфер которого принадлежит «Монако», провел первую часть сезона в ЦСКА на правах аренды. За московский клуб Траоре сыграл в общей сложности 21 матч и забил 6 мячей.

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