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Черевченко: «Самедов – ведущий игрок сборной России»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: мнение, Россия, Спартак М, Локомотив М, Самедов Александр, Черевченко Игорь
Сегодня, 07:51 | Источник: Championat.com | Редакция: Павел Молочный

Бывший наставник «Локомотива» Игорь Черевченко прокомментировал переход полузащитника сборной России Александра Самедова в «Спартак»:

«Был ошарашен этим трансфером! Все произошло так быстро… Думаю, что Самедов и „Локомотив“ нашли компромисс. Клуб получит денежную компенсацию за его переход, Саша — новую команду. У него все должно получиться в „Спартаке“. Самедов — ведущий игрок сборной России, о чем свидетельствуют последние матчи с его участием.

Является ли помехой возраст? Абсолютно нет. Саша — целеустремленный и опытный футболист. К тому же в „Спартаке“ очень грамотный тренер, и я уверен, что Карерра найдет Саше ту позицию, на которой он будет полезен команде.

Многие упрекают Самедова в том, что он часто меняет клубы? У каждого футболиста своя судьба. Кто-то и десять команд может поменять, кто-то всю жизнь проводит, выступая за один клуб. Я не вижу в этом ничего дурного, это футбольная жизнь и заранее никто ничего не может знать. Еще раз скажу, что Самедов — ведущий игрок сборной России, и его переход в „Спартак“ — нормальное явление».

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