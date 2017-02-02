Спаллетти: «Тотти – футбольный Мухаммед Али»

Главный тренер «Ромы» Лучано Спаллетти сравнил нападающего римского клуба Франческо Тотти, забившего победный мяч в ворота «Чезены» в матче 1/4 финала Кубка Италии (2:1), с легендой мирового бокса Мухаммедом Али:

«Где бы ни играл Тотти — на площадке со своим сыном или в четвертьфинале Кубка Италии — он всегда находит магический момент. Он — футбольный Мухаммед Али.

Когда он на футбольном поле, мы должны доставлять мяч ему! Некоторые зрители уже направлялись в подтрибунное помещение, но он вернул их обратно».