Спаллетти: «Тотти – футбольный Мухаммед Али»
Сегодня, 08:07 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Павел Молочный
Главный тренер «Ромы» Лучано Спаллетти сравнил нападающего римского клуба Франческо Тотти, забившего победный мяч в ворота «Чезены» в матче 1/4 финала Кубка Италии (2:1), с легендой мирового бокса Мухаммедом Али:
«Где бы ни играл Тотти — на площадке со своим сыном или в четвертьфинале Кубка Италии — он всегда находит магический момент. Он — футбольный Мухаммед Али.
Когда он на футбольном поле, мы должны доставлять мяч ему! Некоторые зрители уже направлялись в подтрибунное помещение, но он вернул их обратно».
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